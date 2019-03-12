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      Serge Telle, le prince Albert II et Stéphane Valeri, juste avant la conférence de presse. Mine de rien, un moment historique.

      Logement : un plan Ce qu’il faut retenir du Plan national pour le logement sur q...
      Comme aux Jardins d’Apolline, le déménagement sera pris en charge, et le relogement totalement personnalisé.

      La gestion d’Apolline inspire une solution Quid des logements domaniaux inoccupé...
      Parmi les récipiendaires, 33 agents de la Sûreté publique ont été formés.

      La Croix-Rouge récompense ses secouristes
      L’année dernière, de nombreux spectateurs étaient au rendez-vous sur la place de la Cathédrale. L’édition 2018 a attiré environ 2000 personnes, sur les sept différents spectacles.

      Voici le programme des BaroQuiales de Sospel !

      Petit prince Noham et sa famille ont besoin de vous

      PAR margot dasque Mis à jour le 12/03/2019 à 05:27 Publié le 12/03/2019 à 05:27
      Mis à jour le 12/03/2019 à 05:27 Publié le 12/03/2019 à 05:27
      Si vous souhaitez aider Noham et sa famille, vous pouvez faire un don afin que ce petit bout puisse profiter au maximum de l’amour et la tendresse des siens.

      Si vous souhaitez aider Noham et sa famille, vous pouvez faire un don afin que ce petit bout puisse profiter au maximum de l’amour et la tendresse des siens. Sébastien Botella

      Petit prince Noham et sa famille ont besoin de vous

      Par margot dasque Le 12/03 à 05h27 MàJ 12/03 à 05h27

      Antibes Atteint par la maladie de Menkes, ce petit bout ne demande qu’une chose : être entouré le plus possible des siens. Une cagnotte est ouverte pour rendre cela possible

      P’tite bouille et bon appétit. A voir Noham se régaler de son biberon dans les bras de sa maman, on pourrait penser que ce bébé expérimente la vie comme tous les autres de son âge. Sauf qu’à quatre mois, ce petit garçon se bat au quotidien. Puisqu’il y a quelques jours de cela, il a été diagnostiqué comme atteint de la maladie de Menkes (voir encadré). Une « réponse » qui ne tait pas les inquiétudes des parents du bout de chou qui, depuis sa naissance, attire l’attention des médecins. « Il avait des difficultés à manger, une peau un peu…

      La suite du direct