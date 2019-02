Petit déjeuner livré chez vous, survol de Monaco en hélicoptère, soirée de gala... Voici nos 6 bons plans pour réussir votre Saint-Valentin en Principauté

Et si c’était la vraie bonne idée de soirée de la Saint-Valentin ? Alors que la salle Empire de l’hôtel de Paris vient de retrouver son éclat virginal, elle accueillera le 14 février, le grand bal des princes et princesses. Une soirée originale impulsée par Delia Grace Noble. Après avoir organisé depuis deux ans à pareille date, des soirées sur le thème du Carnaval de Venise, elle a choisi cette année de célébrer l’amour au travers des histoires de princes et princesses des contes de fées comme thématique de sa soirée annuelle.

Au programme: dîner, spectacle et piste de danser pour valser jusqu’au bout de la nuit. La soirée sera donnée au profit de la fondation Princesse Grace.

Savoir+

Soirée de gala à partir de 1.200 euros la place. https://noblemontecarlo.mc