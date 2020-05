Peter Sagan, nommé ambassadeur de la fondation Princesse Charlène

Le coureur slovaque, membre de l’équipe allemande BORA-hansgrohe devenu incontournable dans sa discipline est une des stars de vélo de sa génération qui totalise à son palmarès 113 victoires professionnelles.

Cerise sur le gâteau, c’est aussi un résident monégasque. Pendant le confinement, il a d’ailleurs posté quelques vidéos de lui pédalant... sur son home trainer depuis la terrasse de son appartement au Larvotto. Il a également partagé sur Instagram les images de sa première sortie à vélo, le 4 mai après sept semaines d'abstinence, à son million et demi de followers.

C’est cette aura sportive et ce charisme qui ont certainement dû plaire à l’équipe de la Fondation Princesse Charlène pour lui proposer d'intégrer l'équipe des ambassadeurs.

« C’est un grand honneur et un privilège pour moi de devenir ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène et de contribuer à son importante mission. Depuis sa création en 2012, la Fondation a aidé à sauver des vies en luttant contre la noyade par l’enseignement de la natation à des enfants défavorisés du monde entier mais aussi en leur donnant de l’espoir grâce au sport. En tant qu’athlète professionnel, je pense qu’il est de mon devoir d’apporter mon soutien actif à toutes les initiatives de la fondation, là et quand je le pourrais » a déclaré le cycliste à l’annonce de sa nomination.

Jeune trentaine, Peter Sagan est considéré comme l’un des meilleurs sprinters au monde. Il est aussi l’unique cycliste à avoir remporté de manière consécutive trois titres de champion du monde sur route. Depuis 2012, il aussi remporte sept fois le maillot vert, battant le record absolu du plus grand nombre de titres de maillots verts du Tour de France.

En juillet 2017, il a rejoint l’association C40 qui lutte contre le réchauffement climatique dans les plus grandes villes du monde. et promeut l’utilisation du vélo comme moyen de transport écologique dans les villes.

Il est également le promoteur d’un club cycliste mixte qui porte son nom à Žilina, en Slovaquie, sa ville natale. Et via le « Peter Sagan Kids Tour » il organise des circuits à vélo à travers son pays.