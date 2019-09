Pétanque : coup de chaud au concours souvenir Henri Tavella

Comme chaque année depuis le décès de son ancien vice-président, l’ASCT Boules de La Turbie organisait ce dimanche le challenge souvenir Henri Tavella. Vingt-quatre triplettes turbiasques réparties par poules de trois équipes (pour permettre de jouer plusieurs parties) se sont affrontées au cours d’une journée conviviale avant tout. Après la matinée de qualifications - très disputées - vint l’heure de la conciliation autour du repas concocté par le chef et membre du bureau, Pierre Arado, avec la participation logistique du restaurant La Régence.

Le soleil se fit plus agressif l’après-midi, lors des phases finales, et provoqua l’abandon de la triplette emmenée par le maire, Jean-Jacques Raffaele, suite au malaise de sa co-équipière, Chantal, victime d’un coup de chaud.

Les vainqueurs ont gagné un week-end détente

À 18 h, ce fut au tour de Joseph Taormina, épicier primeur turbiasque, de régaler l’ensemble des participants pour le traditionnel quart d’heure dédié à l’apéritif. L’occasion pour le président André Barral de remercier les participants et d’évoquer la mémoire d’Henri Tavella, en présence de sa famille.

Il était temps de conclure : la demi-finale et la finale donnèrent lieu à des luttes acharnées. L’équipe mixte, Pierre et Sophie Arado - Khalid Benbarka l’emporta face aux autoproclamés « vétérans machos » (J.-C. Barral, Marc Garino et J.-L. Schruoffenegger) sur le score sans équivoque de 13 à 7.

20 h 30, dernier acte : remise des prix aux vainqueurs - soit un week-end offert par l’entreprise Smadec de Monaco, sponsor principal de la journée. Il était temps de se quitter pour se donner rendez-vous au traditionnel concours de la Saint-Michel qui se déroulera le 21 septembre prochain.