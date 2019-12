Peace and Sport et la Fondation Princesse Charlène s’associent

Dans le cadre du Forum international Peace and Sport, qui s’est tenu la semaine dernière à Monaco, l’organisation créée par Joël Bouzou avec pour vocation de promouvoir la paix par le sport et la Fondation Princesse Charlène ont signé un partenariat pour intensifier leurs actions communes.

Depuis 2014, Peace and Sport et la Fondation Princesse Charlène œuvrent déjà ensemble à la bonne tenue du Rallye Princesse Charlène, destiné aux élèves de 3e de la Principauté, organisé chaque 6 avril lors de la Journée internationale du Sport au service du développement et de la paix.

#CartonBlanc au prochain tournoi Sainte Dévote

Désormais, les programmes « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation » et « Water Safety, pour la prévention de la noyade » seront ainsi intégrés aux initiatives de par le monde de Peace and Sport.

En actant ce partenariat, le frère de la princesse et secrétaire général de la Fondation, Gareth Wittstock, a ainsi pu rappeler que, grâce à ces programmes, auxquels s’ajoute « Sport & Éducation, pour se construire autour des valeurs du sport », plus de 680 000 personnes, majoritairement des enfants, ont déjà pu être sensibilisées par la Fondation Princesse Charlène depuis 2012, et ce dans 34 pays.

Enfin la fameuse opération #CartonBlanc, qui promeut symboliquement la paix dans le sport, sera proposée aux participants du prochain tournoi Sainte Dévote de rugby, le 9 mai 2020, au stade Louis-II.

240 joueurs de moins de 12 ans, provenant du monde entier, s’y affronteront sous la bannière du respect et de la solidarité.