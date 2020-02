Pauline Ducruet présente son travail

C’est l’endroit où il faut être quand on appartient à l’univers de la mode. Coronavirus ou pas, à Paris depuis quelques jours, le Fashion Week a démarré mettant la capitale française au diapason des nouvelles tendances. Dans cette avalanche de défilés, de podiums et de soirées, Pauline Ducruet a présenté son travail, rassemblé sous le nom : Alter, désignant la griffe de mode qu’elle a créée il y a quelques mois.

Installée à New York depuis plusieurs années et diplômée de la Parsons School of Design, la jeune femme n’a jamais caché son ambition de faire son chemin dans l’univers de la mode. Après un premier défilé la saison dernière, Pauline avait notamment dessiné une tenue pour la princesse Stéphanie à l’occasion du mariage de son frère, Louis Ducruet, en juillet 2019.

Cette fois, c’est tout un vestiaire que la jeune créatrice a présenté sur son podium parisien. Une collection qui se veut non genrée avec des pièces portables autant par des femmes que par des hommes. Des créations aux lignes modernes, déstructurées, avec l’utilisation perçante de matières lamées.

« C’était magique », a publié Pauline Ducruet sur Instagram, après le défilé, hier. La créatrice a pu compter sur le soutien de ses plus fidèles alliées : sa mère la princesse Stéphanie et sa sœur Camille Goettlib, présentes toutes deux, assises front row pour ce défilé qui s’est tenu au sein du Palais de Tokyo, l’un des antres culturels de la vie parisienne.