L‘actuel Premier adjoint au maire et candidat aux élections municipales, Paul Couffet, a présenté sa liste sans étiquette « Une équipe pour Gorbio ». « Elle est composée d’hommes et de femmes dynamiques, habitant sur tous les secteurs - village et vallée - et, qui comme moi, ont la même envie de s’investir pour Gorbio ». Parmi eux, trois élus sortants, deux anciens élus de 2008 et « une équipe d’actifs et de jeunes retraités, qui n’ont jamais été candidats, et font déjà preuve d’un bel esprit de solidarité pour apporter un souffle nouveau à la gestion communale ».

« Nous nous présentons dans la clarté et espérons rassembler les Gorbarins ».