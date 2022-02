Patrick, figure du restaurant A’Trego à Cap-d'Ail décède brutalement à 57 ans, l'établissement en deuil

L’équipe et les amis du restaurant A' Trego sur le port de plaisance de Cap-d’Ail sont encore sous le choc depuis le décès brutal de Patrick Moussakanda, voiturier du restaurant depuis 2013.

Le 9 février, alors qu’il venait de fêter ses 57 ans trois jours auparavant avec ses collègues et ses proches, il était transporté d’urgence de Beausoleil, où il résidait, au CHU Pasteur à Nice.

Les médecins n’ont pu, héla,s que constater la mort après une rupture d’anévrisme au cerveau. Patrick laisse quatre enfants. Bryan, Alexis, Aliou Bobo et Marie-Louise, âgés de 28 à 14 ans, ont perdu un père aimant et rayonnant. Un père qui s’épanouissait tout particulièrement depuis la création, en 2020, de sa propre société de voituriers et de prestations de luxe.

Les obsèques auront lieu mercredi 23 février, à 15h30 en l’Église Saint-Nicolas de Fontvieille à Monaco. L’inhumation est prévue à Beausoleil dans la plus stricte intimité familiale.

Jean-Luc Laurent, directeur du restaurant A’Trego, organisera, après la cérémonie religieuse, un verre de l’amitié en hommage à celui qui, durant près de dix ans, donnait le ton à la fois chaleureux et festif de l’établissement dès l’arrivée et au départ des clients.

À sa famille, ses amis et ses proches, Monaco-Matin adresse toutes ses condoléances.