Pas de surprise dans le derby entre Roquebrunoises et Monégasques, le leader invaincu n’a pas failli et s’est finalement imposé au terme d’une rencontre globalement maîtrisée par les Asémistes. Très amoindrie, l’équipe roquebrunoise aura fait pour sa part bonne figure face à l’armada rouge et blanche n’étant menée à la mi-temps que de huit points. Un mince écart en basket. « On a fait un bon match au final sans deux joueuses majeures grâce à l’apport d’éléments de l’équipe réserve. Les filles se sont bien battues, une défense plus performante et c’était mieux collectivement », a préféré positiver Jean-François Weber, le coach de RCM basket. A noter, côté monégasque, que Pauline Machu, une ancienne de la maison roquebrunoise, a dominé les airs et les raquettes (15 points au compteur). « Il faut qu’on continue de bosser pour obtenir un maximum de victoires et rejoindre le milieu du tableau, chaque entraînement et match doivent être dorénavant un combat », lançait enfin le technicien roquebrunois, qui espère inverser la tendance au plus vite.