Pas de fermeture de classe à Breil-sur-Roya à la rentrée 2021

Le difficile équilibre menacé par la tempête Alex

Le difficile équilibre entre maintien et fermeture de classe dans la Roya s’est une nouvelle fois posé au lendemain du 3 octobre dernier.

Alors qu’à peine une semaine auparavant, la création d’une 5e classe avait satisfait le maire, les enseignants et les parents d’élèves, le passage de la tempête Alex menaçait de faire écrouler ce fragile édifice.

Dès les premières heures, la question était sur toutes les lèvres : qu’adviendra-t-il de cette victoire acquise de haute lutte ?

"Dans un souci de solidarité"

La réponse est arrivée le 1er février en mairie et partagée par le maire sur les réseaux sociaux : "Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2021, les effectifs prévisionnels pour les écoles Moulin maternelle et Moulin élémentaire pourraient conduire à une fermeture de classe dans chacune des écoles. Eu égard aux intempéries qui ont impacté fortement votre territoire et dans un souci de solidarité avec vous et vos administrés, j’ai décidé de suspendre cette année ces deux mesures ». Tel est le contenu exprimé par Michel-Jean Floc’h au maire de Breil.

Sébastien Olharan ne manque pas de le remercier : « Merci à Monsieur l’Inspecteur d’Académie d’avoir, une nouvelle fois, fait preuve de compréhension et d’écoute en décidant de ne pas fermer de classe dans les écoles de Breil-sur-Roya, malgré les baisses d’effectifs enregistrées suite à la Tempête Alex. Les enfants, enseignants et parents, ainsi que la Mairie, lui sont reconnaissants de cette solidarité avec nos communes sinistrées ».

Quant aux Breillois et parents d’élèves eux aussi se félicitent d’une telle décision à en mesurer le nombre de commentaires positifs enregistrés.