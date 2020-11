Pas de client? Ces restaurateurs varois invitent des nounours à leur table

"Lorsque j’ai vu ces nounours attablés dans ce restaurant de Rennes, j’ai trouvé l’idée géniale", raconte François.

"Je suis toujours friand d’idées pour décorer et rendre attractif notre restaurant mais là je me suis avant tout dit que ça serait super pour les commerçants. Parce que s’ils sont ouverts, sans les bars et restaurants, les rues sont tristes car c’est le collectif qui créé le dynamisme. On va d’abord dans un café ou dans un bistrot et après on se dit “tiens ça me plaît ça” en passant devant les boutiques. Là, ça casse le côté verrue que produisent les terrasses fermées et donne un peu plus envie de se promener."

Et à l’approche des festivités de fin d’année, les enfants apprécient tout particulièrement de voir ces grosses peluches devant lesquelles ils n’hésitent pas à se faire prendre en photo. De quoi donner le sourire à Karine et François qui ne regrettent absolument pas les quelque 500€ investis pour l’occasion malgré cette période de vache maigre qu’ils traversent.

Un carton sur les réseaux sociaux

"Soutenir nos voisins, qui sont dans une situation si difficile, c’était plus important pour nous que cette somme relativement modeste."