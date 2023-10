"Pas autant de dommages à l’environnement qu’on pourrait le croire": Namira Salim répond aux critiques sur son vol dans l'espace

Le 6 octobre depuis le Nouveau-Mexique, Namira Salim se rendait dans l’espace à bord du vaisseau de Virgin Galactic. La résidente monégasque d’origine pakistanaise avait signé le contrat et validé un billet à 200.000 dollars dix-sept ans plus tôt, en 2006, à la table du Grill de l’Hôtel de Paris. De passage en Principauté ces derniers jours, elle nous a livré son ressenti et répondu aux critiques d’internautes sur le coût et l’impact environnemental de cet aller-retour.

Avec le recul, expliquez-nous vos sensations dans l’espace?

Physiquement, l’ascension jusqu’à 13 km d’altitude s’est déroulée comme un vol normal. C’est là que le vaisseau spatial a été libéré du vaisseau mère et que nous avons ressenti la poussée de 3,5 G du moteur de la fusée. Nous avons filé vers l’espace à Mach 2,95 [3.642 km/h]. Cette partie du vol a exercé une pression immense sur les organismes. C’était comme si 3,5 fois le poids de mon corps me poussait vers le bas sur mon siège. Cette sensation a duré 10 à 15 secondes lors de la montée dans l’espace et lors de la rentrée dans l’atmosphère. À l’inverse, dans l’espace, la sensation de 0G me faisait sentir aussi légère qu’une plume. Au retour, j’ai eu besoin d’absorber deux comprimés pour contrer les effets de la nausée. Ce qui m’a surpris, c’est la magnifique demi-lune qui éclairait le ciel noir, juste au-dessus de l’atmosphère terrestre. C’était une matinée extraordinaire. Nous avons aussi été guidés par l’étoile polaire alors que nous nous dirigions vers l’aéroport spatial.

Votre voyage spatial à 200.000$ a suscité des réactions négatives: pollution, indécence dans le contexte économique actuel. Vous les comprenez?

Les gens parlent avant de s’informer. Le vaisseau spatial de Virgin Galactic ne cause pas autant de dommages à l’environnement qu’on pourrait le croire. Il utilise des moteurs-fusées hybrides alimentés par une combinaison de caoutchouc solide et d’oxyde nitreux. Cette combinaison est à la fois plus sûre et plus respectueuse de l’environnement que le carburant traditionnel des fusées. Les moteurs produisent également beaucoup moins d’émissions que d’autres formes de propulsion, comme les moteurs à réaction. Quant aux billets à 200.000 $, qui sont désormais à 450.000 $, je conçois qu’ils ne sont peut-être pas adaptés à la baisse actuelle du pouvoir d’achat. Il y aura toujours des personnes qui pourront encore s’offrir ces vols spatiaux et qui en seront passionnées. Le tourisme spatial est perçu comme un divertissement pour les riches et les célèbres, ce que je ne partage pas. Grâce à la commercialisation de l’espace, notre monde bénéficie de l’application de plusieurs technologies spatiales pacifiques, de progrès médicaux sur terre et de la conduite d’une mission de recherche dans l’espace au profit de l’humanité. La commercialisation de l’espace ouvre la voie à une baisse du prix des billets pour ces vols au cours des prochaines décennies, ce qui les rend abordables pour tous ceux qui veulent atteindre les étoiles et faire progresser l’éducation STEM* sur Terre, ce que de nombreux astronautes commerciaux poursuivent, en particulier dans les pays où il n’y a pas de programmes spatiaux.

Avez-vous d’autres projets extraordinaires pour le futur?

Je travaille au développement d’un petit satellite par l’intermédiaire de mon organisation à but non lucratif, Space Trust, qui promouvra l’enseignement des STEM entre un pays développé et un pays en voie de développement. L’ONU nous a accordé un lancement gratuit dans l’espace pour cette mission. Il s’agira de la première mission de paix dans l’espace, dont la charge utile principale contiendra des messages de paix exprimés par des dirigeants mondiaux, des artisans de la paix, des membres de la société civile et des jeunes. Ensuite, je n’en ai pas fini avec l’espace. J’aimerais m’aventurer plus loin dans les étoiles! Tout ce que je peux dire, c’est que ma prochaine mission sera très spéciale, mais qu’elle ne sera pas de tout repos ! Je vais aussi lancer ma marque de bijoux "NAMIRA" Monaco, qui est un coffret de bijoux astronomiques inspirés par mes soirées d’observation des étoiles lorsque j’étais enfant.



*Science, technologie, ingénierie et mathématiques.