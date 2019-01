Partisans d’un gros coup Dusan Kecman (Partizan) de retour sur le Rocher ! Jarrod Jones face à B. Sy

Pas banal, comme retour.

Dusan Kecman, 41 ans, est aujourd’hui le manager général du Partizan Belgrade. Derrière lui, une superbe carrière de joueur, marquée par un titre en Euroligue sous le maillot du Panathinaïkos et un Final Four en 2010 à Paris sous la tunique légendaire du Partizan... Or, en 2013, alors en fin de carrière, Dusan Kecman avait rejoint l’AS Monaco alors modeste pensionnaire de Nationale 1 (la 3e division) pour une pige de quelques mois.

« Si on m’avait dit que je reviendrais ici 6 ans après pour un match du Top 16 de l’EuroCup face à Monaco ? Non, je ne l’aurais jamais cru. Ou alors j’aurais parlé d’un miracle ! Mais c’est le charme de la vie. Tout peut arriver ».

Monaco rêve en grand et le Partizan se bat pour rester en haut de l’affiche. Le club mythique qui a formé quelques-unes des plus belles pépites du basket yougo (Divac, Danilovic, Rebraca, Krstic, Bogdanovic...) a perdu sa place en Euroligue depuis 2014, la Ligue adriatique étant remportée par...