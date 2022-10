Participez à la 3e édition du Prix de photographie environnementale de la Fondation Prince Albert II

Créé en 2021, à l’occasion du 15e anniversaire de la Fondation, le Prix de photographie environnementale est un concours annuel visant à récompenser les photographes mettant leur créativité au service de la sensibilisation à la protection de l’environnement.

Dans la lignée de la précédente édition, les photographes sont invités à porter leur regard sur notre relation avec la nature et sur les liens étroits entre santé humaine et santé planétaire.

"Fort du succès des deux premières éditions, nous souhaitons continuer de développer le Prix de Photographie Environnementale et, à travers lui, la réflexion autour de notre relation au monde et à la nature. Nous sommes heureux de constater l’intérêt croissant exprimé par les photographes internationaux qui participent de plus en plus nombreux au concours, mais également l’attention gagnée auprès d’un large public au travers des expositions que nous avons pu proposer en Principauté mais également en Italie, à San Marin, en Espagne et aux États-Unis", déclare Olivier Wenden, Vice-Président et administrateur délégué de la Fondation.

Les inscriptions, gratuites, seront ouvertes du mardi 2 novembre au 15 janvier 2023, sur la plateforme spécialisée Photocrowd.