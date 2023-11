Parkings publics à Monaco: les voitures ventouses dans le viseur du gouvernement

Une ordonnance souveraine et deux arrêtés ministériels. Avec leur mise en vigueur ce mercredi, le gouvernement princier a doté le Service des parkings publics de Monaco de nouveaux moyens d'action pour un meilleur usage des espaces disponibles dans ces infrastructures souterraines, on le sait bien souvent saturées.

Il n'est pas rare que la clientèle, qu'elle soit résidente ou pendulaire, soit pénalisée et ne profite pas de certains emplacements de stationnement à cause d'incivilités, allant de l'abandon de véhicules au stationnement abusif sur un même emplacement, en passant par l'entreposage d'encombrants . "Ces véhicules empêchent la rotation des places de parking, au détriment des clients occasionnels ou abonnés et présentent parfois un risque sécuritaire, notamment s’ils sont en mauvais état, constituant un danger pour les usagers ou les installations des parkings publics", estime l'exécutif monégasque.

Les agents du service des parkings publics désormais assermentés

C'est pourquoi ces véhicules sans abonnement pourront, désormais, être mis en fourrière de manière plus efficace. Les agents du service des parkings publics seront désormais assermentés, comme on peut le lire dans l'ordonnance souveraine 10.123. "Les infractions aux articles 31 et 32 commises dans les parkings publics peuvent être constatées par les agents du Service des parkings publics spécialement assermentés à cet effet. En cas d’infraction ainsi constatée, le véhicule pourra être mis en fourrière par les agents de l’autorité aux frais, risques et périls du contrevenant.".

Les mêmes agents assermentés pourront prononcer l'immobilisation du véhicule, notamment lorsque le conducteur refuse de s'acquitter du droit exigé pour le stationnement dans une zone réglementée payante.