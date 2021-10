Parking, bord de mer, feux tricolores... Vos idées pour faire de Menton une commune où il fait bon faire du vélo

Des idées pour promouvoir l’usage du vélo et des mobilités douces dans la commune? Les cyclistes n’en manquent pas. Extraits.

1. Des SAS aux feux de circulation

"C’est un coup de peinture, un marquage au sol de 4m2 environ qui ne perturbe pas les voies de circulation mais qui a le mérite d’inscrire au sol la présence des cyclistes, de les intégrer dans la voie et de les sécuriser", prône Florence Lagache de l’association Se déplacer à vélo dans Menton.

Placé en amont des véhicules motorisés, le cycliste peut alors démarrer dans de meilleures conditions et se "rendre visible des automobilistes", explique Géraldine Antonioli, utilisatrice régulière du vélo. "Et c’est tout à fait possible de créer des Sas vélo sans avoir de bande cyclable", poursuit Florence Lagache.

2. Un bord de mer sans voitures

"Le bord de mer rendu aux piétons, aux déplacements doux, et aux terrasses serait aussi favorable", estime Florence Lagache.

"Pourquoi ne pas commencer par fermer le bord de mer tous les week-ends, du Bastion au Cap Martin, et le rendre ouvert aux vélos? Il y a une rue parallèle bien suffisante au trafic automobile le samedi et dimanche", appuie Luisa Galenda, membre de l’association.

3. Une zone vélo à Garavan

"Entre le square Victoria et le port de Garavan, le trottoir est bien assez large pour y prévoir une zone dédiée aux vélos", avance Jean-Claude, cycliste depuis plus de 40 ans.

4. Plus de places de stationnement

"Il y a plus de vélos en circulation depuis le premier confinement, en revanche c’est toute une histoire pour trouver des emplacements de parking réservés aux vélos, regrette Géraldine Antonioli. Ils sont pratiquement inexistants sauf en face du marché de Menton et sur le cours du centenaire."

"Il faut prévoir plus de places de stationnement avec arceaux permettant d’attacher nos vélos", la rejoint Jean-Claude.

5. Une politique avec l’Italie et Monaco

"Une politique globale et interrégionale avec la Ligurie en Italie et Monaco serait souhaitable pour promouvoir les déplacements doux sur Menton, mais aussi sur Roquebrune-Cap-Martin, argumente Florence Lagache. Avec tous les travailleurs qui circulent entre ces trois zones, il serait intéressant de développer une politique des déplacements transfrontalière. Cela permettrait aussi de sortir de son ‘’village’’, de réfléchir ensemble et de penser à d’autres stratégies."