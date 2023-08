Fête du jasmin à Grasse: corso fleuri, acrobates et Miss Grasse ont illuminé la cité samedi soir

"Mignonne, allons voir si la rose..." écrivait Ronsard, éminent poète du XVIe siècle qui n’espérait pas moins cueillir une autre fleur à l’aide de sa prose. Mais à Grasse, c’est le jasmin qui est mis à l’honneur depuis le XIXe siècle. Et sa traditionnelle fête estivale attire la foule, comme le pistil les abeilles.

Samedi 5 août au soir, ils étaient encore 15.000 à 20.000 spectateurs à se ruer sur les terrasses des restaurants (tous complets malgré leur extension) et derrière les barrières pour assister au corso fleuri, point d’orgue de cette Jasminade sur trois jours.

Célébration de la terre et de ses cultivateurs, mais aussi du parfum et de ses créateurs à travers la petite étoile blanche que l’on cueille délicatement d’août à octobre, cette fête est aussi celle des touristes et autres visiteurs, qui investissent la cité perchée pour s’enivrer de son ambiance et de ses fragrances.

Pas moins de 35.000 fleurs sont ainsi distribuées en une soirée, tandis qu’il en aura fallu encore 20.000 pour orner les chars, sur lesquelles les Miss du pays de Grasse semblaient éclore. Mignonnes, allons voir si le jasmin...

Six chars fleuris aux pétales multicolores se sont succédé. Photo VM.

Vous avez dit tradition? Ce sont les Provençaux qui ont ouvert le bal avec les musiciens aux tambourins et galoubets de Leï Baisso Luserno et l’association Felibrige. Le vent ne soufflait plus, mais il flottait comme un parfum de Frédéric Mistral… Derrière, pas moins de six chars fleuris aux pétales multicolores, rouge-or-orange, parme-rose-blanc, orange-fuschia, blanc-jaune, blanc-rose, avec toutes les candidates à Miss Pays de Grasse pour figures de proue.

Il y a les chars et les fleurs bien sûr, mais le Corso s’éclaire également des parades lumineuses de Parfum de Jasmin, la Crazy Team et la Batucada, avec les ballons géants de la troupe Diva de Rio, le ballet aquatique des Flots bleus, les lanceurs de drapeaux, les voiles du Nil et du royaume des Elfes. Enchanteur…

Des "yamakasis" acrobates sont montés à l’assaut du palais des congrès! Photo VM.

Il y a eu les ambianceurs du club Pam Loisirs, dirigé par Pierre-Alain Maire, dont la forme sportive n’était pas un luxe, à l’heure de distribuer un millier de fleurs. Mais il y a eu aussi ces "yamakasis", acrobates qui, tels des plantes grimpantes, sont même montés à l’assaut du palais des congrès!

Trois Miss ont défilé: Capucine Mathon (2023), Emma Claude (2022) et Céline Kretz (Miss Pays de Grasse 2022) Photo VM.

Dans la catégorie décapotable, je voudrais... l’inoxydable 2CV de Citroën. Verte émeraude ou rouge coquelicot, elle a failli voler la vedette à ces demoiselles. Même si les Miss Grasse Capucine Mathon (2023), Emma Claude (2022) et Céline Kretz (Miss Pays de Grasse 2022) étaient réunies sur le même vaisseau blanc de la reine comme pour leur dire: "arrête ton char!"