Paraplégiques, ils sont prisonniers de leur immeuble depuis 11 jours à cause de... la pluie !

Interrogé, Côte d’Azur Habitat, qui loue ces logements à Steve et François nous a fait parvenir cette réponse : "On ne peut que regretter que le temps de séchage doive durer jusqu’à mercredi et, dès le vendredi 15 novembre, l’élément électronique devrait être changé. La remise en service s’effectuera ensuite aussi vite que possible. Des solutions de mobilité sont bien prévues pour les pannes dépassant 8 jours mais avec la présence permanente d’eau, ces possibilités n’ont pas été techniquement envisageables pour des raisons de sécurité. Il semblait très difficile d’opérer autrement compte tenu des circonstances. Une étude est déjà en cours pour modifier le système d’évacuation des eaux pluviales dans le garage en amont de la fosse de l’ascenseur pour éviter de nouveaux désagréments lors des fortes pluies, certes exceptionnelles, mais qui sont de plus en plus fréquentes."

La faute à la pluie, donc. On ne pourra à notre tour que regretter que le bailleur n’ait pas suffisamment de regrets pour qu’un recours à des spécialistes de l’aide à la personne n’ait été envisagé afin d’aider Steve et François à sortir de chez eux. En les portant eux et leur fauteuil, par exemple. Ce qui est possible, même avec la présence d’eau.