Paolo Sari quitte les fourneaux du Monte-Carlo Beach

Changement au menu du Monte-Carlo Beach. Arrivé en 2012, le chef Paolo Sari n’est plus à la tête des cuisines de l’hôtel de la SBM depuis quelques jours.

"Paolo Sari vient de quitter le groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. La ligne gastronomique du Monte-Carlo Beach ayant été définie pour la saison dans l’ensemble des restaurants de l’établissement, la continuité de service et d’excellence est assurée par les équipes en place, en grande majorité des collaborateurs de longue date. Sous la supervision du second Pascal Garrigues, ces équipes de professionnels vont continuer à porter la philosophie locavore et bio du restaurant Elsa, certifiée au plus haut niveau", confirme la direction de la Société des Bains de Mer, sans s’étendre sur les raisons qui ont provoqué ce divorce.

Car on peut imaginer la situation épineuse pour l’établissement de se séparer de son chef en pleine saison touristique. Paolo Sari dirigeait en effet tous les restaurants du complexe. Mais aussi la table gastronomique de l’hôtel, Elsa, pour laquelle il avait obtenu une étoile au Guide Michelin en 2014.

C'était le "biochef"

Cette récompense pour son travail avait conforté la position du chef, qui avait choisi d’orienter son travail, dès 2013, exclusivement vers une cuisine composée de produits bio et locavores, notamment via un potager qu’il a installé sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin.

C’est sur le créneau de la nourriture saine que le cuisinier, surnommé le "biochef", s’est développé. Avec le festival "La Route du Goût" à Monaco pour mettre en avant les produits de qualité. Et son vœu de voir une Principauté 100% biologique dans sa nourriture.

Le chef italien, après avoir notamment officié au Dorchester à Londres ou à l’hôtel Mondrian de Los Angeles, aura passé sept années au sein du groupe SBM.

Aujourd’hui, sur le site du Monte-Carlo Beach, toute référence à Paolo Sari a été effacée.