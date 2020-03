Pandémie de coronavirus, plus vieux bar d'Europe à Cannes, étape décisive d'une Azuréenne à The Voice: voici votre brief info de vendredi soir

Pandémie de coronavirus. Frontières closes, écoles et lieux publics fermés, déplacements limités, événements sportifs et culturels annulés: de plus en plus de pays, notamment en Europe, s'isolent et gèlent leurs activités pour lutter contre la progression du coronavirus qui a fait plus de 5.000 morts dans le monde.

Plus vieux bar d'Europe à Cannes. C’est officiel! À partir de juin 2020, c’est à Cannes que le plus ancien bar à cocktails d’Europe, le Harry’s Bar, emblématique établissement déjà implanté à Paris, ouvrira au cœur du Port Canto. C’est là que sont nés, au début du siècle dernier, le Bloody Mary et le Blue Lagoon.

Etape décisive d'une Azuréenne à The Voice. Elle avait su emporter l’adhésion du jury de The Voice avec sa reprise au piano de la chanson de Lady Gaga "Poker face". Notamment de Lara Fabian et Amel Bent, deux des quatre coachs avec Marc Lavoine et Pascal Obispo. Nouvelle étape ce samedi 14 mars sur TF1 pour Isilde, de Châteauneuf.