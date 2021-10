Paillettes, rêve de petite fille et résultat serré... On vous raconte l'élection de Miss Côte d’Azur 2021 vendredi soir à Mandelieu

Sur leurs robes, les paillettes. Dans leurs yeux, l’espoir. Et dans leurs cœurs, l’ambition. Plus leurs talons aiguilles claquent sur la scène, plus les quinze prétendantes à l’élection Miss Côte d’Azur s’imaginent couronnées.

Pour vivre leur rêve de petite fille, évidemment. Aussi pour porter leurs valeurs, communes: lutter contre le réchauffement climatique et balayer la discrimination. Parce qu’il y a encore quelques années, elles n’étaient pas nombreuses à avoir confiance en elles.

Particulièrement Vanille Bonneau, un temps gênée par "ses rondeurs". Un physique qui ne devrait plus, selon elle, "être dévalorisant".

"Elles sont magnifiques"

Un discours qui intervient après la plainte déposée par l’association "Osez le féminisme" contre le comité Miss France, lui reprochant "un impact négatif et rétrograde sur l’ensemble de la société". Cette actualité n’a pas été évoquée lors de cette soirée enchantée…