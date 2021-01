Ouverture de la crèche, baptême de l'école Samuel Paty, création d'un parking et de suites de luxe au Château Malé... une année riche en projets à Cap-d'Ail

Que faites-vous pour protéger le littoral ?

J’ai la conviction que le réchauffement climatique provoque des phénomènes nouveaux. Depuis deux ans, je vois des rouleaux de vagues, plusieurs fois par an, que je n’avais jamais vu avant. Nous nous sommes engagés dans plusieurs actions environnementales. Nous avons pris des mesures "zéro plastique", les deux plages Marquet et Mala sont devenues sans tabac (sauf sur les plages privées) et une très grande réserve sous-marine de 244 hectares a été créée en octobre 2019 avec interdiction pour la pêche. Nous aurons un suivi scientifique tous les deux ans pour voir l’évolution de la faune et de la flore sous-marine entre le Cap Rognoso et l’Epi Barraïa. La plongée nocturne est interdite et la plongée diurne ne peut se faire que sous déclaration préalable auprès de la préfecture ou la mairie.



Quel est votre principal projet en 2021 ?

C’est la crèche qui sera terminée en septembre. Le coût global est de 1,1 million d’euros TTC. On espère avoir 50 % de subvention, ce qui nous permettrait de ne pas emprunter.



Pourquoi ne pas l’avoir installée à la ZAC Saint-Antoine ?

Parce que le centre de loisirs s’y trouve, ce qui permet aux enfants de l’école primaire de ne pas rester toute l’année dans le même établissement.

Vous comptez également faire un éco-stade… Le stade Didier Deschamps sera équipé de panneaux solaires pour assurer l’éclairage par leds et l’eau chaude des vestiaires. Ce projet est supérieur à un million. Nous essayons de le faire financer à hauteur de 50 % par la Métropole.

"un parking souterrain de 200 places sur trois niveaux

à beaverbrook"