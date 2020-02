Oui, on peut guérir de la schizophrénie ! D’Amore Psy, un phare sur le chemin de la réhabilitation

Utiliser son expérience de malade pour soigner, tel est le concept du « pair aidant ». Autrement dit, guider le patient vers un contrôle de la maladie. Ainsi, en partageant leurs vécus, ils deviendront une source d’inspiration. C’est ce qu’est venu raconter Luc Vigneault, lundi dernier, à l’amphithéâtre Lou Clapas au Centre hospitalier Princesse-Grace de Monaco. Devenu pair aidant dans son pays natal, le Canada, l’auteur du livre Cap sur le rétablissement est lui-même sorti de sa maladie : la schizophrénie.

Devant une centaine de spectateurs, étudiants, professionnels de santé, éducateurs ou simple curieux, le conférencier témoigne de son expérience. De la maladie mentale à son retour à la vie active, le chemin est long. Mais loin d’être impossible. Et il s’avère que « le savoir expérienciel » des pairs aidants a un grand rôle à jouer dans ce travail sur soi.

Un parcours du combattant

L’idée de pair aidant est loin d’être novatrice. Cette nouvelle profession existe actuellement dans une cinquantaine de pays. En France, ils sont plus d’une trentaine employés dans le milieu médical ou médico-social en psychiatrie. Pour autant, peu de personnes connaissent leur existence. Alors, leur parcours, leur vécu et leur histoire deviennent le lien entre la société et la psychiatrie. « Être rétabli ne veut pas dire guérir, c’est notre histoire personnelle et nos actions qui nous apprennent à mieux gérer notre maladie », raconte Luc Vigneault.

Interné à l’âge de 16 ans, le Canadien a connu la dépression et la maladie, mais aussi le bonheur et une vie de famille. Il s’est forgé un mental d’acier face « à la psychiatrie qui nous reflétait qu’on était dangereux ». Sans l’aide de sa famille et de personnes de confiance, Luc Vigneault ne serait certainement jamais sorti de sa maladie. Heureusement, il a découvert plusieurs issues à ses problèmes. Et aujourd’hui, ce « savoir expérientiel devient la première caractéristique des pairs aidants. ».

Établir des relations de confiance, ne jamais perdre espoir et « sortir du réseau de la maladie » sont les clefs de la rémission des malades mentaux.

« Arrêter de stigmatiser ces gens »

« Plus le diagnostic est grave, plus la stigmatisation est élevée », constate le conférencier. Souvent, la maladie mentale est très mal perçue par les autres. Pourtant, Luc Vigneault veut mettre en lumière une statistique : « 3 % des crimes sont commis par des malades mentaux. » Les patients atteints de ce genre de pathologie sont donc victimes, malgré eux, de leur faiblesse et de cette stigmatisation. Résultat ? Il n’est plus considéré comme un être humain.

« On ne dit jamais que les gens guérissent de la schizophrénie », alors que certains cas ont réussi à sortir de cet engrenage. Alors, mettre des mots sur sa maladie, chercher à la comprendre et accepter ces différences peuvent être le chemin vers un rétablissement.

Lundi soir, le conférencier canadien Luc Vigneault était le messager de l’association D’Amore Psy Monaco. Une structure familiale créée en 2008 et présidée par Béatrice Latore dans le but « d’être l’intermédiaire essentiel auprès des instances gouvernementales et du corps médical afin de répondre aux besoins et attentes des familles et des patients ». Être donc, en plus d’une oreille attentive, porte-parole des usagers en santé mentale notamment auprès des commissions médicales.

Des malades bien souvent oubliés, abandonnés à la marge de la société, et auxquels D’Amore Psy, dans le prolongement de l’action menée par le gouvernement monégasque, a décidé de tendre la main. D’accueillir, et d’accompagner dans leur réhabilitation. Un long chemin à parcourir sur un fil, avec la menace permanente de la rechute mais l’espoir de retrouver, un jour, l’équilibre.

Car le spectre des troubles mentaux est large et n’épargne aucune famille. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, névrose, conduites addictives, anorexie… Autant de pathologies qu’il convient de « démystifier », selon Béatrice Latore. Le meilleur moyen ? S’exprimer, échanger, et (re) tisser des liens avec la société.

Certains, comme Karine Latore, la fille de Béatrice, parviennent à briser la glace eux-mêmes en témoignant par écrit de leurs expériences. D’autres, beaucoup, ont besoin d’un cadre, d’une structure pour les extirper de l’isolement né d’un trouble psychique.

D’où la création, en juin 2016, du Groupe d’entraide mutuelle monégasque (GEMM). Un lieu d’accueil de jour, non médicalisé, destiné aux personnes souffrant de troubles psychiatriques stabilisés. Situé avenue Pasteur, dans la montée vers le CHPG (immeubles des Caroubiers), cet appartement est un refuge pour une vingtaine d’usagers locaux.

Ouvert 7j/7, de 12 h à 18 h (jusqu’à 21 h le vendredi), le GEMM propose des activités de loisirs (esthétique, manucure, théâtre, cuisine… et désormais zumba) à ses adhérents. Des fidèles encadrés par deux éducatrices spécialisées salariées à temps plein, Anne et Mylène.

« Parce que personne n’est à l’abri d’un problème de santé mentale », D’Amore Psy profite aussi de son cocon pour organiser des groupes de parole et de soutien et garantit un accueil individualisé et discret sur rendez-vous.

En 2019, sept nouveaux adhérents ont ainsi rejoint la communauté du GEMM. Là où tous sont égaux et force de proposition dans le développement des activités. Là où chacun peut aussi se sentir investi d’une responsabilité (informatique, tri sélectif, gestion des instruments de musique…).

Le Festival « Gemm Music » reviendra d’ailleurs en juin à Cap-d’Ail. En 2019, pour la première édition, les adhérents étaient entourés du chanteur niçois Medi (Dime On Music).

Des voyages sont également organisés, voire des échanges avec des associations sœurs comme en Belgique. No Finish Line, Bain de Noël, sorties au Musée océanographique, concerts, Fête du citron, Festival du cirque, Festival de télévision… Rares sont les événements locaux où l’on ne croise pas les visages D’Amore Psy. L’association organise également tous les deux ans les Rencontres monégasques de la santé mentale, où les grands pontes de la psychiatrie débattent des avancées en la matière.

Autant d’initiatives qui s’inscrivent dans la continuité de l’effort étatique en la matière. Une unité de psychiatrie mobile (UPPM) a ainsi vu le jour en 2013 au cœur de la Roseraie Princesse-Grace. La mission du Dr Teixeira Dos Santos, cadre de santé, et son équipe ? Aller au-devant des patients résidant à Monaco et atteints de pathologies mentales. Prendre par la main ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se présenter d’eux-mêmes dans le service de psychiatrie du CHPG, dirigé par le Dr Valérie Aubin.

Créé en 2004, l’UPPM est placée sous la tutelle de la Direction de l’Action sanitaire et sociale et adjoint son action à celle du Centre de réhabilitation psychosociale, qui facilite la prise en charge des patients stabilisés, dans l’attente d’une réhabilitation.