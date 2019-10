Où les horribles monstres pourront fêter Halloween ? À Monaco, les créatures défileront au parc, dans une grotte et... au pub !

Renseignement et inscriptions : CCAS Pôle jeunesse au 06.29.41.91.93

La Turbie

Cap-d’Ail

Sur inscription. Tel. 04.93.41.99.61.

Jeu de piste au parc

Princesse Antoinette

La nouvelle se répand déjà comme une traînée de… sang. Le service d’animations de la Ville remet le couvert. Pour la neuvième année, une importante concentration de funestes créatures va investir - ce jeudi à partir de 14 heures - le parc Princesse Antoinette. On devrait y apercevoir des princesses zombies en train de flirter dangereusement avec des vampires. Ou des squelettes s’acoquiner avec des fantômes. Une chose est sûre, tous seront animés par une seule et même quête : la chasse aux bonbons, au travers d’un jeu de piste dans les allées du parc. Mais pour rafler le Graal, il leur faudra résoudre quelques énigmes et valider des challenges. La nouveauté de ce cru 2019 est la tenue d’un spectacle de sons et lumières à partir de 17 heures. « Il y aura quatre citrouilles géantes lumineuses qui seront accrochées au bougainvillier. Elles chanteront et il y aura de la musique », souffle-t-on du côté de l’organisation.

Manifestation gratuite à destination des enfants scolarisés à Monaco. Inscriptions sur place.

Rens. +377.93.15.06.02.

La grotte de l’Observatoire, un repaire souterrain de monstres

Autre fief des monstres en ce soir d’Halloween : la grotte de l’Observatoire au cœur du Jardin exotique. On ne pouvait rêver meilleur décor pour faire hérisser quelques poils d’intrépides humains qui oseraient s’aventurer dans les profondeurs de la grotte.

À l’intérieur, dès 19 heures : activités, jeux, décoration et musique sur le thème d’Halloween. Et, comme de coutume, une distribution généreuse de bonbons à la sortie. Après avoir grimpé les quelque 300 marches, la récompense ne se fera pas prier.

Manifestation gratuite à destination des enfants (+10 ans) scolarisés à Monaco. Places limitées. Entrée par le boulevard de Belgique (juste avant le tunnel de l’Hôpital). Inscriptions obligatoires au préalable auprès du Jardin Exotique : +377.93.15.29.80.

Le Stars’n’Bars à l’heure

mexicaine

De 18h à 21h, ce jeudi, le Stars’n’Bars se met à l’heure mexicaine. Le programme « vendu » par les organisateurs se veut alléchant. « Acrobates, jongleur de feu, labyrinthe gonflable, maison hantée, maison de la terreur, une charmeuse en échasses et ses gros serpents, magiciens, Mariachi », annonce-t-on du côté du quai Antoiner-Ier. Déguisements fortement conseillés !

Enfant (5 à 13 ans) = 27 e (animations + sodas/sirops à volonté). Adulte (à partir de 14 ans) : 17 e (animations + sodas/sirops à volonté).

Deux rendez-vous à la Médiathèque

Demain de 10h à 11h, un atelier à quatre mains (parents/enfants) est organisé à la ludothèque sur le thème « Je fabrique mon masque d’Halloween ». Ce jeudi, de 14h30 à 17h, les enfants dès 6 ans sont attendus à la bibliothèque Princesse Caroline pour un grand jeu et des énigmes sur le thème d’Harry Potter. Goûter et bonbons (magiques) à l’issue.

Atelier et manifestation gratuits. Demain à partir de 10h (dès 3 ans) et jeudi à partir de 14h30 (dès 6 ans). Places limitées. Renseignements et inscriptions : +377.93.15.22.74 ou 72