Où en sont les travaux du Jardin exotique à Monaco?

Les amoureux des plantes en seront pour leurs frais. Comme annoncé en début d’année, le Jardin exotique restera fermé jusqu’en 2022. Les travaux, entamés en mai 2020, seront finalement plus longs que prévu.

Fin 2020, les services techniques communaux qui supervisent le chantier ont fait le choix de revoir leur copie pour une plus vaste opération qualifiée de "travaux les plus importants jamais entrepris" sur ce site depuis son ouverture en 1933.

Objectif principal : refaire les vieux rochers artificiels qui agrémentent le jardin, devenus menaçant ainsi que les passerelles de circulation. "En détruisant les faux rochers, des travaux nécessaires de structures énormes sont apparus", avait expliqué le maire Georges Marsan, lors de ses vœux en janvier dernier.

Aucun plan, ni aucun document n’avaient été répertoriés et conservé au moment des travaux de création du jardin à partir de 1913, ce qui fait que les ouvriers ont découvert au fur et à mesure l’envers et le fonctionnement des structures.

Un chantier sous grande prudence

À ce jour, alors qu’une quinzaine d’ouvriers s’activent quotidiennement, la plupart des rochers artificiels les plus dangereux côté Cap-d’Ail ont été sécurisés. Les travaux se poursuivront tout au long de l’année avec l’appui de la direction des Travaux Publics, en particulier sur le versant côté Menton.

La topographie des lieux, à flanc de falaise oblige à redoubler de prudence et complique aussi l’évacuation des gravats. Une fois la dépose des vieux équipements, l’étape suivante consistera en la reconstruction de ces rochers artificiels.

Un paysagiste à l’œuvre

En attendant, l’équipe des jardiniers est mobilisée pour l’entretien quotidien des succulentes qui arborent l’établissement, dont certaines espèces centenaires. Pour leur protection, beaucoup ont été enveloppées à leur base. Et de travaux seront aussi effectués sur le système d’arrosage.

Histoire de tenir le coup jusqu’à l’accueil du public, espéré en 2022, dans un lieu qui aura été restructuré en profondeur dans sa structure… et aussi repensé. C’est le travail actuellement d’un paysagiste, avait confié le maire en janvier dernier, qui prépare ce changement.

Neuf passerelles à refaire

En parallèle de la réfection complète des rochers artificiels, l’autre morceau de ce chantier au Jardin exotique, c’est la dépose et l’installation de nouvelles passerelles qui servent à la promenade à travers les plantes.