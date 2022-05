Où en est la rénovation de l’aire de Beausoleil?

Les travaux devraient s’achever à la fin de l’été mais, d’ici là, l’infrastructure autoroutière proposera plusieurs services pour accueillir les estivants. En extérieur, la grande terrasse avec belvédère sera ouverte et accessible au public début juillet, tout comme un grand espace pique-nique et de jeux pour enfants. À la fin de ce même mois, une table d’orientation sera posée en contrebas avec une vue à 360°C sur la Grande bleue.

Le bâtiment, lui, sera terminé entre fin juin et début juillet avec de nouvelles enseignes, un espace de restauration agrandi et de nouvelles offres de produits en boutique. Comme pour l’ex-Scoperta, un corner dédié aux œuvres de l’artiste azuréen Eric Garance et une fresque murale personnalisée par ses soins seront montés fin juin. L’aménagement des espaces verts, lui, sera réalisé fin août. Les bornes de recharge électrique ne seront installées qu’en fin d’année.