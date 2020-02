Opération séduction pour Tarkan, la star de la pop musique turque

Si vous aussi, vous êtes nostalgiques de ces longues nuits d’été à danser sur le tube de Tarkan « Kiss Kiss », rassurez-vous le chanteur turc sait encore faire le show.

Star incontestée dans son pays, il a donné son troisième concert en Principauté à la Salle des Étoiles de Monte-Carlo samedi dernier. Pour l’occasion, 160 Turcs ont fait le déplacement et environ 700 invités ont été conviés au spectacle.

Un événement « qualitatif »

Il est certain que ses chansons n’ont pas rencontré le même succès que son tube « Simarik » dans notre pays et à travers l’Europe, mais Tarkan est toujours resté dans les mémoires grâce à cette chanson interplanétaire.

Sur les réseaux sociaux, il compte une impressionnante communauté avec plus de 4 millions de fans. Alors, la Société des Bains de Mer de Monaco a voulu créer un événement de grande envergure autour de sa star pour la Saint-Valentin : un concert « privé » dans l’une des salles les plus prestigieuses d’Europe.

« Créer des activités qualitatives à Monaco pendant la basse saison anime beaucoup le Rocher », explique Hulya Biren, conseillère spéciale du président délégué de la SBM. Avec la création d’un forfait pour le week-end du 14 février, la SBM a visé juste. Et celui qu’on appelle la « mégastar » en Turquie a encore une fois relevé le défi.

Parmi son public très varié, « impossible de ne pas admirer » l’idole des années 90.

« Un moment prestigieux »

À travers sa personnalité et son sens du spectacle, Tarkan a fait de cette soirée « un moment prestigieux inoubliable. » Après une tournée européenne entre septembre et novembre 2019, l’artiste turc a voulu finir sur une note positive.

Et c’est dans cette salle, conçue pour être proche des spectateurs qu’il a jeté son dévolu. D’ailleurs, c’est avec succès qu’il a repris ses plus grands tubes pendant deux heures de représentation. Un plaisir amplement partagé entre les fans et le chanteur, très attendu sur scène.