Samedi, Cap-d’Ail a rejoint le mouvement mondial du World cleanup day. Portée par l’association Stand up for the planet, de Sébastien Usher, et soutenue par la mairie de Cap-d’Ail, l’opération de nettoyage a eu lieu à la plage Marquet, dès 8 heures. Pendant une heure et demie, la centaine de volontaires, qui comprenait une grosse délégation du collège Bellevue de Beausoleil et de l’école André-Malraux de Cap-d’Ail a arpenté la plage et ses abords pour la vider de tous ses déchets, qu’ils soient jetés directement par des usagers de la plage indélicats ou rapportés par la mer.

Cinq mille mégôts

Malgré le passage, plus tôt, du service de nettoyage de la Ville, le trésor de guerre était impressionnant avec pas moins de 5 000 mégots, des sacs plastiques, des emballages de fast-food ou des bouteilles de whisky vides trouvés un peu partout sur la grève ou dans les fourrés. Un volontaire s’est d’ailleurs étonné de réussir à trouver encore des mégots à des endroits déjà quadrillés plusieurs fois. Un sujet que le maire prend au sérieux. Après avoir mis en place des distributions de cendriers de poche à l’office du tourisme et sur les plages, Xavier Beck envisage désormais, afin de limiter le nombre de mégots, de mettre en place, pour l’été 2020, des portions de plage où la consommation de cigarette serait tout bonnement interdite. Le nettoyage terminé, les déchets ont été collectés et partiront au recyclage. Reste qu’en dehors de la Journée mondiale du nettoyage, chacun peut, tout simplement, mettre ses déchets à la poubelle.