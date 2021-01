Opération coup de pouce aux restaurateurs de la Roya

Sur l’esplanade Francis-Palmero, beau temps et convivialité sont au rendez-vous. La nouvelle association "Nos restos de Menton à la Roya" a lancé, ce lundi midi, l’opération "Restos sur le Pouce". Le but : aider les restaurateurs du territoire en grande difficulté.

Ainsi, les fondateurs ont fait installer par la Ville de Menton des chalets, mis à disposition de tous ceux qui le souhaitent, pour un coût symbolique. Une vingtaine de participants ont donc investi les lieux hier pour y proposer une multitude de plats différents à emporter.

De plus, les participants s’engagent à reverser 10 % de leur bénéfice aux restos de la Roya.

"Un beau projet"

Le maire de Menton, Jean-Claude Guibal, présent lors du coup d’envoi, est satisfait de cette initiative, qui a pu se mettre en place, tout en respectant les règles sanitaires. « Ce projet qui démarre aujourd’hui est un très beau projet. Je suis fier des restaurateurs qui ont su réagir et trouver des solutions originales » déclare-t-il. Ainsi il appelle tous les Mentonnais et ceux d’ailleurs à venir témoigner leur soutien : « C’est une initiative où tout le monde s’y retrouvera ».

Solidarité

Quoi de plus agréable que de se promener dans ce marché, d’être baladé par les différentes odeurs et saveurs, tout en étant au soleil, face à la mer.

Et les commerçants sont tout aussi enthousiastes. Paola Cedro a installé son Petit Labo “Little Jock”, dans un des chalets, où pichade, barbajuans et autres spécialités sont exposées. Entre deux clients, elle fait part de sa joie d’être présente sur l’esplanade mentonnaise : "C’est une vraie opportunité pour moi et je suis contente d’aider les sinistrés de la tempête Alex".

De plus, l’ambiance est conviviale, les participants sont soudés et s’entraident. "On ne se tire pas dans les pattes et on joint l’utile à l’agréable" conclut Paola. Carine et Richard, du restaurant Les Artistes partagent cet avis et cette "réelle ambiance chaleureuse". S’ils sont venus collaborer, c’est pour aider, mais également pour se faire un peu d’argent, et surtout s’occuper. Dans le chalet de la Brasserie l’Europe, l’esprit solidaire anime aussi son gérant. "Il y a une entraide formidable ! On s’achète des plats entre nous, on s’aide et on se fait de la pub".

Une opportunité pour les restos

Vers midi sur l’esplanade Palmero, des curieux sont venus faire un tour, d’autres ont commandé. Certains stands étaient d’ailleurs très sollicités. "Les clients commencent à venir petit à petit. Ça permet de remettre le pied à l’étrier, de travailler. Cela nous donne aussi de la visibilité pour se faire connaître". témoigne Nouari Benkerrache, chef du NBR Food.

Christophe, quant à lui, travaille pour Les Enfants Terribles, et espère que les clients seront au rendez-vous et viendront plus nombreux chaque jour.

De même pour Lekbira, qui tient Le Darkoum.

"Le premier jour commence plutôt bien, même s’il n’y a pas foule. Je sais que les clients seront présents, comme à Noël, où on a bien travaillé".

Ainsi les restaurateurs vous attendent nombreux la semaine comme le week-end à partir de 11h30.

Vous pouvez venir faire un tour et commander directement sur l’esplanade, comme vous pouvez commander à emporter !