Opération coup de poing au tunnel de l'A500 à Monaco: les propositions des Motards en colère

Pour faire court, depuis près de deux ans, cette barrière a été raccourcie, laissant un passage libre entre le terre-plein central et l’extrémité de ladite barrière.

Résultat: nombreux sont les pilotes de deux-roues qui s’y glissent pour s’affranchir de la barrière et traverser le tunnel.

Aucun débat à ce sujet: c’est interdit. La barrière et un sens interdit lumineux à l’entrée du tunnel le prouvent. Et il en coûte 135€ et quatre points en moins sur le permis de conduire du contrevenant.

La FFMC ne le conteste pas. "Quand le tunnel est fermé, on ne passe pas. C’est comme un feu rouge ou un sens interdit", confirme Philippe Neveux.

Mais comme notre article a suscité de nombreuses réactions de motards, pour le coup, en colère à l’égard de l’opération de la gendarmerie, il a voulu se rendre compte par lui-même de la situation.

Et ce jour-là, il est venu avec un autre motard, Alain Dubois, chargé de la sécurité et des infrastructures à la FFMC-06.

Trois propositions