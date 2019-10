On a eu plusieurs fois l’occasion de le dire, l’Opéra de Monte-Carlo s’intéresse aux jeunes. Au jeune public pour qui il organise des représentations spéciales et des portes-ouvertes. Aux jeunes artistes pour qui il organise des stages de formation.

Il y a quatre ans a été créée à Monaco une Académie pour parfaire la formation de jeunes chanteurs russes en début de carrière, et cela grâce à une coopération entre l’Opéra de Monte-Carlo et la Fondation pour les initiatives sociales et culturelles en Russie.

Dix chanteurs déjà aguerris, sélectionnés à travers toute la Russie, viennent de passer trois semaines en Principauté à se perfectionner dans le répertoire d’opéra français et italien. À la fin du stage, ils se produiront mercredi soir en public. Leur concert aura lieu mercredi soir en la Salle Garnier. Durant vingt jours, ils ont travaillé avec la grande soprano Barbara Frittoli, le chef d’orchestre Jean-Yves Ossone, le metteur en scène Yves Coudray et les chefs de chants russes, français et italiens Kira Parfeevets, David Zobel et Samuele Pala. Beau casting pour un stage d’enseignement ! Les dix stagiaires sont quatre sopranos, deux mezzos, un ténor, deux barytons et une basse. Ils se produiront dans divers airs d’opéra.

En première partie du concert, on pourra applaudir sept danseurs lauréats d’un récent concours chorégraphique en Russie. Car, en matière d’opéra, lorsque le chant est là, la danse n’est jamais loin !