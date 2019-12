Dans le cadre d’une réunion du Groupe des amis des océans et des mers (1), le Dr. Ellen Pikitch, professeur à l’Université de Stony Brook, New York, et chief scientific officer de l’Ocean Sanctuary Alliance, a présenté une étude intitulée « Lacunes dans la protection de zones d’importance de l’océan » à la Mission permanente de Monaco auprès de l’ONU, à New York.

Il ressort de cette présentation que de nombreuses régions maritimes identifiées comme devant être protégées ne sont pas désignées comme aires marines protégées, notamment dans les zones économiques exclusives (2). L’intérêt de cette étude réside dans l’analyse de données compilées sur la base de données mondiale des aires protégées gérée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Pour rappel, l’objectif de développement durable n°14, n’est pas encore atteint. Pour soutenir la mise en œuvre de l’ODD 14, la conférence qui se tiendra à Lisbonne, en juin prochain, devra permettre le renforcement les actions en faveur de l’océan.