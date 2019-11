Only Watch vend la montre la plus chère au monde

Vingt-huit millions d’euros : adjugé vendu ! Du jamais vu ! La montre de la marque Patek Philippe, modèle Grandmaster Chime en acier est devenue le 9 novembre dernier la montre la plus chère au monde vendue aux enchères.

Ce prototype unique, recherché par les collectionneurs, s’est retrouvé la vedette d’une singulière vacation en Suisse de la collection Only Watch. Cinquante pièces uniques offertes par les plus grandes marques de l’industrie horlogère, mises en vente pour soutenir l’association monégasque contre les myopathies (AMM).

L’événement biannuel avait récolté 9 millions d’euros en 2017. Il a en totalisé 35 millions cette fois. Un record absolu. « Je savais que tout était possible sur cette vente, je l’ai senti lors du tour du monde que j’ai effectué pour présenter cette collection », témoigne Luc Pettavino qui a impulsé l’aventure en 2005. Only Watch c’est l’aventure de sa vie, « une histoire personnelle que j’ai transformée en projet universel », qualifie-t-il.

L’histoire personnelle de sa famille. De son fils Paul, emporté par la myopathie de Duchenne dont il souffrait depuis sa naissance. Les premières années, Paul était l’ambassadeur de cette cause qu’il incarnait. Son courage lui a survécu, planté dans le souvenir de ceux qui ont croisé sa route et porté par l’énergie de son père.

« Faire du beau pour faire le bien »

« Only Watch, ce sont des milliers d’heures d’échanges qui ont libéré une énergie conséquente depuis 2005 », rappelle Luc Pettavino. Une des clés du succès de cette vente événementielle tous les deux ans. Dans la recette, il cite la créativité des maisons horlogères, un marché captif avec de grands collectionneurs, et les compétences de l’équipe d’Only Watch. « Il y a eu autour de ce projet, une compréhension immédiate de l’idée de faire du beau pour faire le bien ».

Le bien, c’est la possibilité d’offrir l’indépendance financière à des équipes de chercheurs experts en France, à Monaco et en Suisse, qui avancent sur les recherches liées à la myopathie de Duchenne. Une maladie génétique parmi les plus graves qui existe, qui altère les muscles et n’a toujours pas de remède. La maladie touche un garçon sur 3 000 à la naissance. Avec le soutien financier majeur de l’AMM depuis presque deux décennies, la confiance scientifique commence à poindre.

« Les essais cliniques devraient commencer en 2020, avec l’espoir à terme de pouvoir accéder à un médicament générique accessible au plus grand nombre ». Un médicament administré par intraveineuse capable de pénétrer tous les muscles du corps pour réparer le gène abîmé qui altère son fonctionnement.

Prochaine édition en 2021

À Genève, quelques heures avant la vente, Luc Pettavino a reçu le prix spécial du jury du Grand Prix de l’horlogerie de Genève pour récompenser sa vision de rassembler l’industrie horlogère pour s’engager dans cette cause.

À ses côtés, le jour de la vacation orchestrée par la maison Christie’s, il a pu compter sur ce qui se fait de mieux en matière d’ambassadeurs de la Principauté : le prince Albert II et Charles Leclerc, tous deux sensibles à la cause en général et à l’histoire de la famille Pettavino en particulier.

Traversé par cette énergie et par les résultats explosifs de cette vente, Luc Pettavino commence à planter les graines de l’édition 2021. « Ce sera un changement dans la continuité, avec des collaborations avec des artistes peut-être, ne pas se répéter ». L’idée est lancée…