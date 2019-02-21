One Monte-Carlo touche au but

C’était le 12 janvier 2012, dans les salons de l’hôtel Hermitage. Pour la première fois, au cours d’une conférence de presse, Jean-Luc Biamonti, le président-delegué de la SBM dévoilait les ambitions de la société pour transformer le cœur de Monte-Carlo. Des croquis montrent alors à quoi devrait ressembler le nouveau complexe…
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