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      Et les gagnants du concours photographique Ramoge L’homme et la mer sont...
      La parade a démarré devant le casino.

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      Le prestigieux orchestre Les solistes de Monte-Carlo sera en concert exceptionnel samedi 16 mars. (DR)

      Mois de mars musical avec le Festival de musique de chambre
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      Un livre sur la Grande Guerre remis symboliquement à la Ville

      One Monte-Carlo touche au but

      PAR Mis à jour le 21/02/2019 à 05:04 Publié le 21/02/2019 à 05:04
      Mis à jour le 21/02/2019 à 05:04 Publié le 21/02/2019 à 05:04
      Depuis le parvis du Casino, le nouveau visage du complexe se dévoile avant l’inauguration de vendredi.

      One Monte-Carlo touche au but

      Par Le 21/02 à 05h04 MàJ 21/02 à 05h04

      Après quatre années de chantier, le couple princier inaugurera ce vendredi le nouveau complexe qui borde la place du Casino, composé de boutiques et d’appartements de luxe

      C’était le 12 janvier 2012, dans les salons de l’hôtel Hermitage. Pour la première fois, au cours d’une conférence de presse, Jean-Luc Biamonti, le président-delegué de la SBM dévoilait les ambitions de la société pour transformer le cœur de Monte-Carlo. Des croquis montrent alors à quoi devrait ressembler le nouveau complexe…

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