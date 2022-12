On vous explique pourquoi les tarifs des cantines et garderie augmentent à La Turbie

Les tarifs de la cantine n’avaient pas été revus depuis septembre 2016 à La Turbie. Or, le 1er novembre, la commune a subi une hausse de 6 % de la part du prestataire chargé des repas. Le conseil municipal a décidé de revoir les prix proposés aux familles.

"Nous avions absorbé jusque-là cette hausse mais nous sommes obligés à partir du 1er janvier d’augmenter les tarifs de la cantine", a souligné la Première adjointe, Liliane Couplet.



Cette révision des tarifs se fera de plusieurs manières. Tout d’abord, le prix du repas prendra en compte les revenus des parents. "Nous mettons en place trois tarifs suivant trois tranches de revenus : les parents qui gagnent moins de 30 000€ par an, ceux qui gagnent entre 30 et 50 000€ et ceux qui déclarent plus de 50 000€ par an", précise l’élue.

Nouveauté : les tarifs différeront également selon que les parents habitent ou non la commune. Ainsi, le prix du repas oscillera entre 2,55€ et 4,90€ pour les habitants de la commune et de 3,45€ et 6,50€ pour les extérieurs.



La commune lance également une initiative. "Nous allons proposer aux parents qui le souhaitent un repas au grammage plus important pour les CM1 et les CM2. C’est un test". Les tarifs sont adaptés et iront de 2,80 € à 5,15€ pour les habitants et de 3,70€ et 6,75€ pour les extérieurs.

Du changement aussi à la garderie

Les tarifs de la garderie n’avaient été modifiés eux non plus depuis... 2014. Jusque-là, les tarifs appliqués aux familles l’étaient sous forme de forfait.

"Désormais, les parents seront facturés à l’acte. Cela veut dire qu’ils ne paieront que ce qu’ils ont consommé... et les revenus sont pris en compte. Une différence sera aussi appliquée selon que l’on habite la commune ou non."

Les tarifs de garderie du matin passent d’un euro à 1,25€ et de 1,25€ à 1,5€ pour les extérieurs. Pour le soir, le prix oscille entre 1,5€ et deux euros pour les habitants et de 2 euros à 2,5€.