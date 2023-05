On vous explique pourquoi le chantier de surélévation des Mélèzes à Monaco est à l’arrêt

Que se passe-t-il sur le toit des Mélèzes, en plein cœur du quartier Plati? Les travaux de surélévation de deux étages de l’immeuble domanial (L’embellissement et l’amélioration de la performance énergétique de l’immeuble ont déjà été réalisés., ndlr), amorcés le 18 février, devaient s’échelonner jusqu’au 25 février selon un prévisionnel communiqué par le gouvernement princier. La livraison, de nuit, des modules conçus en béton, bois et métal. Le levage et l’installation de ceux-ci, en journée. Leur assemblage permettant, ensuite, de constituer les 14 futurs appartements de cette résidence qui en compte déjà 42 depuis sa construction dans les années soixante-dix.

Les résidents s’inquiètent du silence

Si plusieurs de ces modules de dix tonnes ont été installés, force est de constater que le chantier mené par l’entreprise J.B. Pastor & Fils est à l’arrêt depuis de nombreuses semaines. "On dirait même qu’il est à l’abandon", témoigne une riveraine, dont le logement donne sur les travaux.

Sollicité sur les causes de ce contretemps, le gouvernement princier apporte la réponse suivante: "Afin de limiter les nuisances pour les résidents et les riverains, le principe retenu pour la surélévation de l’immeuble est de concevoir et construire dans une usine située en Espagne des modules répondant à l’ensemble des normes, qui après livraison en Principauté, n’auraient plus qu’à être assemblés sur place, détaille-t-il. L’acheminement était prévu de nuit par convoi routier exceptionnel toujours dans la perspective de limiter les nuisances. Les modules d’ores et déjà acheminés ont pu être positionnés sur la toiture de l’immeuble, dans l’attente de l’arrivée prochaine des derniers modules suite à des difficultés rencontrées par le transporteur."

Ces difficultés ont-elles un lien avec les épisodes routiers des 18 et 23 février? Ces jours-là, respectivement à Monaco à l’échangeur Sainte-Dévote puis à Nice sur la Promenade des Anglais, les convois exceptionnels de Laso Transportes, en provenance de Barcelone et transportant les fameux modules, avaient été au cœur d’une paralysie de la circulation.

Relancé pour davantage de précisions, le Département des Finances et de l’Économie n’a pas souhaité apporter d’éléments complémentaires.

Sollicité, Laso Transportes renvoie vers la société J.B. Pastor & Fils, laquelle précise que "seule l’Administration peut communiquer sur une opération domaniale".

En attendant la reprise du chantier, dont on ignore la date, plusieurs Monégasques et résidents des Mélèzes s’inquiètent du silence et du manque de communication.

Les bruits de couloir, çà et là aux Mélèzes, évoquent un procès en cours ou, pire, l’affaissement de l’immeuble.