On vous explique pourquoi certifier un diamant est essentiel

Dans le microcosme cloisonné du diamant, on aime résumer la pierre précieuse aux 4C. Cut, Carat, Clarity et Color. Littéralement: la taille, le poids en carats, la pureté et enfin la couleur. Autant de caractéristiques qui, selon leur graduation, font varier le prix du diamant.

Chez Diamant Factory, basé sur le boulevard des Moulins à Monaco, on aime y apposer un cinquième "C": celui de la certification. Comprendre: la garantie de la qualité d’un diamant.

Depuis le 1er mars 2019, ce diamantaire originellement basé à Aix-en-Provence et Marseille a été agréé "centre d’excellence" par HRD Antwerp, le très réputé laboratoire européen de certification de diamants. Un gage de sérieux et de légitimité pour Diamant Factory. Mais aussi de traçabilité, ce qui évite de posséder des diamants douteux, dits "de sang", issus de certaines mines africaines.

Les faussaires rivalisent d’ingéniosité

"Cela permet également de rassurer le client à une époque où le diamant naturel se fait de plus en plus rare, les mines se tarissant, et où les diamants de synthèse émergent", confie Michaël Morlot, directeur des opérations.

Les caractéristiques physiques, chimiques et optiques de ces diamants synthétiques sont en tous points identiques. A un détail près, ils ne sortent pas des entrailles de la terre mais d’un laboratoire. Fabriqués par la main de l’homme.