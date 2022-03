On vous explique pourquoi ce samedi à 20h30 la Place du Casino à Monte-Carlo sera plongée dans le noir

Chaque année, le dernier samedi de mars, le World Wide Fund of Nature organise un mouvement international, dans plus de 190 pays. Et la Principauté sera cette année encore au rendez-vous.

L’idée de cet événement c’est d’encourager chaque personne, communauté mais aussi entreprise, à éteindre tout matériel électrique non essentiel, pendant une heure, de 20h30à 21h30. Symbole de soutien pour la planète, cet évènement a débuté en Australie en 2007. Ce mouvement est une véritable mobilisation pour le bien-être environnemental. Un catalyseur de changement, qui s’appuie sur le pouvoir de la foule.

La Société des Bains de Mer participe à cet élan. Ce samedi, la Place du Casino sera donc, comme il se doit, plongée dans le noir de 20h30à 21h30. Mais ce n’est pas tout.

Ils vont pédaler pour la planète

La façade du Casino sera ensuite réilluminée grâce à l’énergie humaine de plusieurs acteurs de la Principauté réunis autour de la Société des Bains de Mer: Casino de Monte-Carlo, Casino Café de Paris, Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Monte-Carlo Beach, Thermes Marins Monte-Carlo, Café de Paris, My Monte-Carlo, Aigue Marine, Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation Princesse Charlène de Monaco, Compagnie des Carabiniers du Prince, Direction de la Sûreté Publique et Corps des Sapeurs-pompiers de Monaco.

Une "compétition" pour la planète qui réunira dix équipes qui se relaieront sur cinq plateformes composées de six vélos. Chacune des équipes projettera un motif différent sur le Casino Monte-Carlo une fois son cadran d’énergie rempli. C’est dans cet esprit ludique et collectif qu’une cause capitale, un monde plus respectueux de l’environnement, prendra une dimension concrète.

C’est main dans la main avec le gouvernement princier que la SBM suit sa ligne directrice de protection de l’environnement avec ambition et rigueur et se fixe des objectifs conséquents en termes d’éco-responsabilité. La SBM continue d’ailleurs d’obtenir des certifications pour tous ses établissements, dont le Green Globe, Mr. Goodfish ou encore Ecocert. L’Earth Hour sur la Place du Casino Monte-Carlo s’inscrit dans cette philosophie.