On vous emmène faire du sport avec 350 élèves de Monaco

Cris, chants d’encouragement, parfois pleurs, résonnaient hier matin sur les pistes du stade Louis-II. Pour la 28e fois, la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports organisait les Jeux Athlétiques Scolaires. L’événement a vu s’affronter environ 350 élèves des classes de 7e des écoles primaires de Monaco.

De 9 h 30 à 10 h 30, séries féminines et masculines se sont succédé pour les épreuves individuelles de 600 mètres, 50 mètres, saut en hauteur et saut en longueur, avant l’épreuve finale de course de relais 8 x 50 mètres, mixte et collective. Entre chaque séries, des chants euphoriques ponctués d’applaudissements s’élèvent des tribunes, depuis lesquelles les élèves encouragent leurs camarades.

Passage de témoin

Les prix ont été remis en présence de la directrice de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Isabelle Bonnal, qui en a profité pour prononcer un discours en l’honneur d’Elizabeth Veuillez et Joëlle Bini, organisatrices de la compétition depuis ses débuts, qui passent désormais le flambeau à Christine Sabbatini, professeure d’Éducation Physique et Sportive à l’école de Fontvieille.

Des bénévoles de la Fédération Monégasque d’Athlétisme étaient là pour aider à la mise en place et la coordination de la demi-journée. Également présent, le Comité Monégasque Antidopage a profité du rassemblement pour sensibiliser les enfants aux dangers du dopage (lire ci-dessous).

Pas de perdants

Grands gagnants du palmarès de cette année, les élèves de l’école Saint-Charles sont repartis avec pas moins de onze médailles d’or -- sept en séries masculines, trois en séries féminines et une par élève en relais.

Mais pas de perdants, puisque les écoles Condamine, F.A.N.B, Fontvieille, Révoires et Saint-Maur sont elles aussi toutes reparties avec leurs médailles. De quoi clôturer cette dernière année d’école élémentaire avec succès pour les élèves de 7e de la Principauté.