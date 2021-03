On vous dit comment bénéficier de la surprime pour l'achat d'un véhicule électrique à Monaco

Depuis 1994, le gouvernement met en place des aides afin de recentrer le parc automobile local sur des véhicules plus vertueux, et prendre en compte les évolutions de la technologie.

Une politique incitative en faveur des véhicules électriques, avec pour objectifs d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont la mobilité compte pour un tiers en Principauté.

Dans le cadre du Plan de relance économique, le gouvernement a ainsi décidé de soutenir les concessionnaires auto-moto. Une bonification est accordée jusqu’au 30 juin 2021 pour les achats de véhicules écologiques ou de vélos à assistance électrique dans un point de vente de Monaco.

"Aujourd’hui, les véhicules électriques et hybrides représentent près de 8% du parc immatriculé à Monaco. Un chiffre encourageant mais qui ne demande qu’à progresser. Les aides allouées dans le cadre du Plan de relance peuvent être incitatives pour celles et ceux qui veulent franchir le pas vers l’électrique, je les y encourage", annonce Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

L’éligibilité des véhicules écologiques à cette surprime est soumise à 4 critères:



- lieu d’acquisition: Principauté de Monaco

- émissions de GES: inférieures à 60 g/km de CO2

- prix d’achat (hors options) : inférieur à 50 000 € TTC

- date de commande: avant le 30/06/2021

Le montant alloué aux surprimes dans le cadre du plan relance est de 5 millions d’euros. Sur ce chiffre, depuis novembre 2020, près de 950.000 euros ont déjà été alloués.