Un grand concours international d'architecture urbaine avait été lancé en avril 2021 afin de renforcer la compétitivité de la destination cannoise et améliorer le cadre de vie des riverains et visiteurs. On connaît enfin le lauréat !

Ce vendredi matin, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Agglomération Cannes Lérins, a présenté le cabinet d'architecture urbain retenu pour la requalification de la Croisette. Il s'agit de l’atelier d’Urbanité Roland Castro et Snøhetta.

C'est donc lui qui offrira un véritable lifting à la Croisette. Le boulevard, resté plus de soixante ans sans lifting, sera plus lumineux, attractif et sécurisé. Voici ce à quoi il ressemblera.