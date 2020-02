Il sera a priori - sauf déclaration surprise d’un autre candidat avant la date butoir du 27 février - le seul à vouloir « chiper » le fauteuil de maire à Jean-Jacques Raffaele. Jean-Philippe Gispalou repart au combat. En 2014, cet homme de 50 ans, directeur administratif et comptable de l’université dans la ville de Beausoleil, pointait à 18,83 % au premier tour (1) après une campagne où le projet Detras avait cristallisé les tensions. Au second tour, préférant faire cavalier seul, il avait alors refusé l’alliance avec André-François Pellegrin pour barrer la route au candidat LR. Stratégie discutable. Cette année, avec sa liste sans étiquette « Ensemble pour la Turbie », il repart sur le terrain pour convaincre les Turbiasques de mettre son bulletin dans l’urne et d’élire son projet. Il en dévoile ici les grandes lignes.