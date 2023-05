On sait quand la fan zone de la coupe du monde de rugby ouvrira ses portes à Nice

La fan zone de la coupe du monde de Rugby ouvrira ses portes le 8 septembre jardin Albert 1er à Nice, durant toute la durée de la compétition.

Avec une capacité d'accueil de 9.000 personnes, le site sera divisé en trois zones. Un marché local pour faire découvrir le savoir faire des producteurs niçois aux nombreuses délégations étrangères. Un "espace détente" permettra de se reposer entre deux diffusions de match, retransmis au théâtre de verdure sur écran géant.

Entrée gratuite

Seront diffusés les matchs disputés à l'Allianz Riviera mais aussi les demi-finales et la finale. L'entrée sera gratuite et pourra recevoir 3.000 fans dans une ambiance électrique avec ses clappings et chants de supporters.