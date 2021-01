On sait à quoi devrait ressembler le nouveau centre commercial qui va métamorphoser Monaco (et il sera gigantesque)

Nous n’en sommes pas encore à décider de ce que l’on portera à l’inauguration, mais l’année à venir s’annonce prometteuse: "En 2021, nous finaliserons des contrats de maîtrise d’œuvre, nous lancerons la phase d’études préliminaires et nous constituerons et déposerons un dossier d’autorisation de construire". Lequel devrait nous révéler un peu plus de détails sur ce nouveau visage qu’arborera la Principauté à l’Ouest.

Le conseiller a rappelé "la complexité colossale de ce projet" qui doit être "réalisé dans un site occupé". La phase préliminaire devait durer "deux ou trois ans", il semble donc qu’aucun retard n’ait été pris.

Le nouveau centre devrait donc être livré en 2027. Corinne Bertani a prévenu: "Je voulais rappeler au gouvernement que le Conseil national sera très attentif au respect des délais."

Mobilité douce et verdure

Interviewé dans nos colonnes en décembre 2019, le directeur général de Socri Reim, Pierre-Antoine Desplan, était très enthousiaste: "Le projet fait l’unanimité. C’est une fierté pour toute notre équipe. La réponse est parfaitement durable et est faite pour durer. C’est aussi un désenclavement pour Fontvieille avec des rampes pour accéder vers l’îlot Canton et La Condamine, ainsi que des parcs très agréables. Le projet peut se faire avec ou sans la télécabine entre le Rocher, Fontvieille et le Jardin exotique ; ce transport doux n’est pas dans notre cahier des charges."

Vérification faite auprès de source officielle, si le projet de téléphérique n’a pas connu d’avancée majeure cette année, il demeure néanmoins à l’ordre du jour.