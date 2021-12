"On lui a sauvé la vie": un Niçois mobilise 300 personnes pour aider une mère de famille en difficulté

"On a montré que, à son niveau, n’importe qui peut faire quelque chose", répète Thibault Delhez.

Le Niçois de 36 ans est à l’origine d’une cagnotte Leetchi, qui a aidé financièrement une famille de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à fêter Noël. Cette dernière est active encore quatre jours.

Plus de 300 donateurs

Le 10 décembre, Thibault découvre un article de nos confrères de Franceinfo, dans lequel témoigne Christelle Mainguy. Cette mère célibataire de trois enfants à charge redoute les fêtes de fin d’année, en raison d’un budget plus que serré.

"J’avais plusieurs boulots et, avec la crise sanitaire, j’en ai perdu. J’ai retrouvé du travail en mars, mais l’entreprise se retrouve en liquidation judiciaire. Je vais donc devoir me remettre à chercher", introduit-elle.

Et faire vivre une famille de trois enfants avec un salaire minimum est un exercice compliqué: "On ne peut pas s’en sortir. Donc, d’un mois sur l’autre, on choisit quelle facture on ne paie pas. J’ai trois ans de loyers en retard."

"Quand j’ai lu qu’elle devait faire la tirelire de ses enfants pour faire les courses, ça m’a choqué", confie Thibault. Le chef d’entreprise crée alors une cagnotte Leetchi et sollicite ses proches. "80% des donateurs, ce sont des Niçois", constate-t-il.

En dix jours, il réunit 1.500 euros. Franceinfo le contacte, le sonde pour vérifier ses réelles motivations et partage sa cagnotte. "On atteint les 5.000 euros dans la journée. Puis, le soir, on passe au journal télévisé de France 2. On mobilise plus de 300 donateurs et une somme que je n’ose même pas annoncer! Mais je pense qu’on lui a sauvé la vie", sourit-il.

Pas un cas isolé

Cette histoire a trouvé un écho chez Thibault, car elle lui a rappelé son enfance: "Ma mère s’est retrouvée dans la même situation. Et elle s’en est sortie parce que ma grand-mère pouvait signer quelques chèques. Sans ça, je ne sais pas ce qu’elle aurait fait. Et c’est malheureusement l’histoire de beaucoup de Français."

Devant cette générosité, Christelle remercie tous ceux qui l’ont aidée. Elle a même décidé de partager une partie de la cagnotte avec trois autres mères célibataires.

"Certaines n’avaient rien pour manger. Je leur ai envoyé une enveloppe. Cet élan, plus que touchant, il est incroyable. Sans ça, je ne sais pas comment j’aurai passé Noël", souffle-t-elle.

La Nazairienne ne compte d’ailleurs pas en rester là: "Je ne suis malheureusement pas un cas isolé et je réfléchis à comment faire pour aider d’autres personnes…"