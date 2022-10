"On hésite à traverser": Ces passages piétons que vous jugez dangereux à Monaco

On fait le point sur ces voies où il faut redoubler de vigilance et d’attention à Monaco.

A priori, traverser une rue sur un passage protégé est un acte banal qui devrait être sans aucun danger. Puisque justement, il est protégé. Qui plus est à Monaco, où on a coutume de dire que les passages piétons sont plus respectés qu’ailleurs.

Mi-septembre, Aurélie a eu la peur de sa vie dans cette rue. Son commentaire posté sur le groupe Facebook "Aide et solidarité entre les résidents de Monaco" a d’ailleurs suscité de très nombreuses réactions.

"C’était sur le passage protégé qui se trouve juste après le tunnel au niveau de la Poste. Un bus s’est arrêté pour me laisser passer, je me suis engagée et à ce moment-là, un scooter est passé sous mon nez. Je poussais la poussette de mon fils et j’ai eu la peur de ma vie!"

"Les voitures qui viennent du tunnel arrivent très vite et voient les piétons au dernier moment, confirme une lectrice à la suite de notre appel à témoins. Il n'y a aucune visibilité ni pour les piétons, ni pour les voitures qui viennent à vive allure." "À cet endroit, c’est un vrai coupe-gorge, confirme Élodie. Il n’y a pas de feu à ce niveau et, pourtant prioritaires, en tant que piétons, on hésite à traverser. Je préfère attendre qu’il n’y ait plus de voiture quand je suis avec mes enfants."

Des passages piétons sans feux comme sur Albert-Ier

"Ce n'est pas forcément toujours la vitesse des automobilistes qui est en cause, nous écrit Marc. Il y a aussi beaucoup de passages piétons sans feux comme ceux du port Hercule. Parfois la traversée du boulevard Albert-Ier prend des airs d’épreuve olympique." "Pourquoi aucun feu ne stoppe le trafic assez vif sur cet axe très emprunté? se demande Carine. Les piétons doivent donc s’engager sur les passages protégés et s’en remettre au bon vouloir des automobilistes? Des fois ce n’est franchement pas rassurant de traverser là. Surtout avec des enfants."

"Un passage piéton n'a pas forcément besoin de feux, explique Jean-Luc Puyo de la direction de l’Aménagement urbain. Et on ne peut pas mettre des feux partout car cela créerait d’énormes bouchons à Monaco où, comme vous pouvez le voir, la circulation est très dense. Nous sommes là en plein cœur de ville et les seules règles qui s’appliquent sont la priorité aux piétons et une vitesse maximum de 50 km/h pour les automobilistes."

Quand la végétation nuit à la visibilité

De son côté, Gregory fait partie des lecteurs qui ont relevé, ils sont quelques-uns, "les passages piétons du Larvotto avec des buissons proéminents qui séparent les deux voies et masquent les piétons qui s’engagent lorsqu’ils sont entre deux… Terriblement dangereux!".

Jess se pose, elle, du point de vue conducteur, mais elle va dans le même sens que Grégory: "Les passages piétons du boulevard du Larvotto sont très dangereux car depuis qu’ils ont été refaits, les conducteurs ont moins de visibilité sur les piétons et la plupart se croient tout permis et traversent sans s’arrêter ni regarder si une voiture arrive."

Un manque de visibilité dû à la végétation est également relevé par des lecteurs au niveau du passage piéton qui relie le Louis-II au stade Didier Deschamps juste après le rond-point. "Il n’y a pas de visibilité du piéton à cause de la jungle des haies trop hautes et beaucoup d’enfants qui traversent aux heures des sorties scolaires, témoigne Laure. J’ai vu un enfant qui, à quelques centimètres près, se faisait écraser juste devant moi!"

Trop de vitesse

La vitesse des véhicules est souvent mise en cause par les piétons. C’est le cas sur la plupart des artères principales de Monaco comme la rue Grimaldi, l’avenue d’Ostende, le boulevard du Jardin Exotique ou encore celui du Belgique qui est devenu une "autoroute" pour certains de nos témoins. "Les voitures lancées à pleine vitesse s’arrêtent rarement. Personne ne tient compte de la limitation de vitesse. Pourquoi n’y a-t-il pas de ralentisseurs?"

Sophie est résidente de cette artère et, comme d’autres de nos témoins, elle lance un appel: "Il serait parfois judicieux de mettre des panneaux réfléchissants pour signaler les passages piétons, comme celui qui se trouve en face de la caserne des Carabiniers, ou bien installer des ralentisseurs pour casser la vitesse des voitures (...) La Sûreté publique n’est pas assez sévère avec les excès de vitesse en Principauté. Je trouve qu’il y a un manque de présence policière sur la voie publique, les agents sont concentrés sur des points stratégiques aux entrées et sorties de Monaco mais pas ailleurs."