On fait le point sur les travaux de la Borne romaine sur l'autoroute A8 avant la sortie "Monaco"

C’est là que, à quelques mètres de l’échangeur de sortie de Monaco (n°56), Vinci Autoroutes a engagé des travaux pour moderniser la signalisation directionnelle et dynamique vers la Principauté et l’Italie.

Cela ne vous aura pas échappé si vous circulez sur l’autoroute A8 entre Nice et Monaco la nuit: des travaux sont entrepris depuis mi-novembre à la sortie du tunnel de la Borne Romaine.

But de l’opération: installer deux grands portiques qui enjamberont les 3 voies de l’autoroute A8. Le premier sera positionné juste après la sortie du tunnel et le second, juste avant la sortie Monaco.

Ces portiques afficheront des mentions fixes pour indiquer les directions, ainsi qu’un écran pour diffuser des messages variables (limitation de vitesse, travaux, bouchons, etc.)

Passée la première étape avec le coulage des premières fondations dans le terre-plein central en novembre, les équipes de Vinci Autoroutes se sont attaquées au creusage de la paroi rocheuse qui jouxte la voie de droite. L’objectif étant de gratter dans la colline pour y nicher les deux autres fondations qui viendront supporter la deuxième jambe des portiques.

"40 m3 de matériaux (roche, bois…) vont être retirés sur site et triés pour être envoyés vers les filières de recyclage ou en décharge", détaille Sophie Lethuin-Farge, responsable communication.

À ce stade, "la déconstruction de la paroi rocheuse est bien avancée."

Le mois de janvier 2022 verra commencer une nouvelle phase du chantier: la construction d’une paroi clouée pour venir soutenir et renforcer le talus grignoté. Avant le coulage desdites fondations en février.

L’autoroute coupée une nuit au printemps