On fait le point sur les grands chantiers publics en cours à Monaco

Des chantiers en Principauté, on pourrait en parler toute la journée. Récemment, c’est celui du Grand Ida qui a fait l’actualité et provoqué l’ire de riverains de la rue Plati. Contraints aux désagréments de ces vastes manœuvres pour transformer le quartier et créer de nouveaux logements.

En plein cœur du mois d’août, alors que certains ont mis la pédale douce pour faire une pause estivale, pas un seul quartier de la Principauté, d’est en ouest, n’est épargné par un grand chantier qui prépare le Monaco de demain et de nouveaux équipements publics.

Larvotto: reprise active en septembre

Jusqu’au Larvotto, où une trêve estivale a été concédée aux baigneurs qui devront ranger leurs maillots dès le 13 septembre, pour la reprise des travaux de gros œuvres sur le littoral, afin de dessiner les nouveaux équipements balnéaires du pays. Pour autant, le chantier ne s’est pas complètement éteint en juillet et en août ; il se poursuit en activité réduite pour réaliser la voie de desserte interne et l’étanchéité.

La réouverture complète de la plage, avec ses commerces, est toujours planifiée pour le mois de juillet 2021. Quelques finitions se poursuivront sur le parvis au niveau de l’avenue Princesse-Grace dans les mois qui suivront pour achever l’ensemble du nouveau visage du Larvotto.

Livraison: début 2022.

Testimonio: plus de 300 logements à bâtir

Connu pour être la dernière grande zone constructible de la Principauté, le terrain de Testomonio est une zone active depuis plusieurs années, qui va voir surgir de terre un programme comptant notamment deux tours de logements domaniaux. L’opération s’étend du boulevard d’Italie jusqu’à l’avenue Princesse-Grace.

Aujourd’hui, la tour Testimonio II, qui comptera 30 étages (181 logements), en est à 30% de sa construction. Huit niveaux sont déjà visibles. En sous-sol, le gros œuvre du parking (900 places) est en cours. Prochaine étape?

En septembre, les équipes vont entamer la construction de la deuxième tour, Testimonio II-bis (158 logements), et achever le gros œuvre du parking d’ici à la fin de l’année.

Livraison: quatrième trimestre 2022 pour la tour Testimonio II, deuxième trimestre 2023 pour la tour Testimonio II-bis.

Les premières ailes du nouveau CHPG livrées en 2025

C’est l’un des équipements publics les plus attendus du pays. La réalisation de l’ouvrage d’art du futur Centre hospitalier Princesse-Grace se poursuit pendant encore une année. En parallèle, le lancement des appels d’offres est en cours pour réaliser la phase suivante, à partir de la mi-2021, à savoir le parking et les deux premières ailes de l’hôpital. Celles-ci devraient être achevées en quatre ans. Et après quelques opérations d’installation, elles pourront accueillir les premiers patients.

Livraison: 2025 pour les deux ailes ; 2032 pour la totalité de l’opération.

Extension en mer: l’infrastructure achevée en novembre 2020

Mastodonte parmi les chantiers en cours à Monaco, celui de l’extension en mer domine le classement. Bien visible et bien dessinée depuis plusieurs mois, l’infrastructure de la plateforme doit être achevée pour le mois de novembre.

Une étape cruciale dans la construction de cette nouvelle esplanade de 6 hectares.

Ensuite, alors que les travaux de fondation sont en cours, la construction des premiers bâtiments qui habilleront le nouveau quartier pourra commencer. Ce sera au début de l’année prochaine.

Livraison: fin 2024.

Encore cinq ans pour réaliser tout l’îlot Pasteur

A l’arrêt plusieurs mois au cours de l’année 2019, le chantier de l’îlot Pasteur prend désormais de l’envergure. Il s’agit de bâtir quasiment un nouveau quartier à l’entrée ouest de la Principauté.

Au cours du mois d’août, le démontage de la voie provisoire entre l’immeuble Le Millénium et la Villa Pasteur a eu lieu.

Les travaux de fondation des bâtiments sont en cours. Dès septembre, ils reprendront pour mouler les parois du contour de l’ouvrage. Et au début de l’année 2021, commenceront les travaux de terrassement.

Une étape importante pour ce projet où les équipements publics vont s’empiler comme un sandwich depuis l’avenue de Fontvieille. Doivent être logés ici : le futur collège public de la Principauté pour 1 400 élèves, l’espace Léo-Ferré, la médiathèque, un parking, le centre de tri postal et des bureaux.

Le collège et le parking doivent être livrés à l’horizon 2023-2024.

Livraison de l’ensemble du programme: 2024 ou 2025.

Entrée de ville: le propylée au Jardin exotique est terminé

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, le geste architectural qui habille l’immeuble en construction, en lieu et place des anciennes serres du Jardin exotique, apporte du nouveau dans le paysage monégasque. Bien visible depuis quelques semaines, le propylée (portique à colonnes immaculé) qui coiffe une partie du boulevard du Jardin-Exotique, est aujourd’hui terminé.

Il doit offrir à cette entrée de ville un cheminement piéton et paysager depuis le jardin, jusqu’au programme immobilier privé dont les travaux sont en cours. L’immense chantier à cet endroit compte aussi une opération publique : la création d’un parking de 1.820 places.

Dès la rentrée, les planchers de ce parking seront réalisés en partant du niveau -12 au niveau -1. En parallèle, suivant la méthode de la taupe, c’est-à-dire du haut vers le bas, le terrassement et la réalisation de planchers se poursuivra pour les niveaux -12 à -15.

Livraison: fin d’année 2023.

Sur le port, le Musée de l’automobile prêt pour 2022?

C’est une opération compliquée, dont les plans ont dû être revus à cause des mouvements de la mer.

Aujourd’hui, sur la darse Nord du port Hercule, le chantier se poursuit pour créer un parking souterrain et un bâtiment qui doit abriter la collection de voitures anciennes du souverain.

À l’heure actuelle, la rampe d’accès sud pour le musée est terminée, celle au nord est en cours de construction. Après cette étape, les travaux de gros œuvre doivent se poursuivre pour l’aménagement intérieur. Les différents corps d’État devraient intervenir à partir du premier trimestre 2021.

Livraison: premier trimestre 2022.