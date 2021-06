On fait le point sur les boîtes de nuit qui rouvriront ou pas le 9 juillet à Nice

À Nice, la fête reprend doucement. Outre le High Club et L’Omega, au moins deux autres clubs devraient rouvrir le 9 juillet.

C’est le cas pour le Palace club après plus de 380 jours de fermeture (et une inauguration en mars 2020). "Ce sera une très belle soirée. On a eu plus de 400 partages sur la publication Instagram qui l’annonçait. Les gens ont envie de revenir", projette Jordan Galtier, le directeur de l’établissement.

Il n’en dira pas plus pour ne pas gâcher la surprise, mais en profite pour remercier ses clients et partenaires. "Il ne s’est pas passé une semaine sans qu’on ne reçoive un message de soutien. C’est grâce à eux qu’on a tenus", reconnaît-il.

Le Maze (qui a remplacé Les Coulisses) prépare également sa rentrée, après 15 mois de vacances forcées. "On a ouvert les réservations et on compte reprendre le 9 juillet, sauf si les règles nous restreignent trop", précise Alexandre, qui gère le club.

Les équipes et les clients sont prêts. Le décret qui régit les obligations auxquelles les boîtes de nuit doivent se plier n’est pas encore publié. Mais il se confirme que la jauge sera à 75%, que le port du masque ne sera pas obligatoire en intérieur et qu’il faudra vérifier les pass sanitaires.

Ouverture décalée

D’autres préfèrent décaler leur ouverture. Ce sera notamment le cas du Feeling, qui n’est pas en capacité de vérifier si les tests anti-Covid des clients sont négatifs. Si les conditions se normalisent en septembre, l’établissement devrait rouvrir à ce moment-là. Idem de l’autre côté du Var, à Saint-Laurent, où Le Carré - Le Trendy (l’ancien Annexe) restera fermé en raison de travaux.

Et les bars de nuit?

Les professionnels qui travaillent en boîtes de nuit regardent cependant d’un œil circonspect la réglementation relative aux bars, et celle qu’on va leur imposer. "Tout dépend de l’entité qu’on a choisie à la création de l’entreprise, en fait. Certains ne font que du bar, mais sont enregistrés en tant que restaurants. Ils font la même chose que nous, mais peuvent ouvrir. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous", souffle l’un d’entre eux.

Le terme de concurrence déloyale se fait légèrement entendre. Ainsi, ce mardi, des négociations entre différents syndicats devaient débuter, à la demande d’Emmanuel Macron. Les dirigeants de boîtes de nuit demandaient notamment l’obligation du pass sanitaire pour ces bars.

"Ce n’est pas clair pour nous non plus. Si on n’a pas de terrasse et pas de tables à l’intérieur, c’est compliqué. On ne peut pour l’instant pas servir au comptoir, ni laisser les clients debout", indique Romain, le patron du Klubber. Son bar reste donc pour l’instant fermé car, avec le peu de places dont il dispose en intérieur, il ouvrirait à perte.