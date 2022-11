On fait le point sur le chantier du Café de Paris à Monaco

Annoncé en février, démarré en mars, le chantier du Café de Paris est en phase active. Promis pour un achèvement et une livraison en juillet 2023 afin de raviver l’établissement au cœur de Monte-Carlo qui n’avait plus été reconfiguré depuis plus de trente ans.

Le projet imaginé par les architectes Alexandre Giraldi et Alain-Charles Perrot fait la part belle à un nouveau bâtiment qui exploite au mieux son emplacement. Et développe de nouveaux espaces: un bar-brasserie transfiguré et exploité sur deux niveaux.

Au rez-de-chaussée, la terrasse en bordure de la place du Casino, puis à l’étage une brasserie avec vue circulaire sur les jardins et la place.

Au dessus, un rooftop significatif pour y loger le concept de restauration tendance Amazonico.

Et une salve de nouvelles boutiques accompagnant le tout. Au total, l’opération permet de créer 3.000 m2 de nouvelles surfaces exploitées en plus de l’existant, autour du bâtiment central d’origine, en pierres.